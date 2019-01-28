Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

"ТНМК" и "Жадан и Собаки" дадут бесплатные концерты на Донбассе

28.01.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ТНМК" и "Жадан и Собаки" дадут бесплатные концерты на Донбассе

Украинские музыкальные коллективы "Танок на майдані Конго" и "Жадан и Собаки" дадут благотворительные концерты на Донбассе, сообщает "Час Пик".
На 28 января запланированы выступления групп в Попасной Луганской области и Бахмуте Донецкой области.
В Попасной концерт начнется в 14:00 в районном Доме культуры; в Бахмуте - в 19:00 в кинотеатре "Победа". Вход свободный.
Справка. "Танок на майдані Конго" - украинская музыкальная группа, играющая хип-хоп с элементами джаза, рока и фанка.
"Жадан и Собаки" - коллектив из Харькова, образовавшийся в 2000 году. Выступает на трёх языках - украинском, русском и английском, определяя свой стиль как "эротическое ска". Первоначально группа называлась "Собаки в космосе", позже к ней примкнул писатель Сергей Жадан.



Теги: Донбасс, Сергей Жадан, ТНМК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх