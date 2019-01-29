Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Яркий и позитивный февраль14:27
- Группа KAZKA представила песню для Евровидения (ВИДЕО)08:50
- Будет удивительно: звезда "Игры престолов" прокомментировала финальный сезон сериала16:14
- Украинская рэперша возглавила хит-парад российского MTV09:45
- Участники нацотбора на "Евровидение-2019" создали уникальный рояль-комбайн (ВИДЕО)09:30
- Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-201909:10
- Вакарчук сделал заявление о выборах Президента Украины,- ВИДЕО12:45
- "ТНМК" и "Жадан и Собаки" дадут бесплатные концерты на Донбассе09:45
- Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"09:30
- Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии09:45
Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2019
29.01.2019 09:10
В Тель-Авиве прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2019, сообщает ICTV.
По результатам жеребьевки, Украина будет представлена в первом полуфинале конкурса.
Так, в первом полуфинале 14 мая выступят:
Первая половина
- Словения
- Беларусь
- Чешская Республика
- Черногория
- Кипр
- Сербия
- Финляндия
- Польша
- Венгрия
Вторая половина
- Эстония
- Португалия
- Сан-Марино
- Исландия
- Грузия
- Австралия
- Бельгия
- Украина
- Греция
А во втором полуфинале 16 мая выступят:
Первая половина
- Швейцария
- Швеция
- Ирландия
- Австрия
- Молдова
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Армения
Вторая половина
- Албания
- Азербайджан
- Ф.Ю. Македония
- Норвегия
- Россия
- Нидерланды
- Хорватия
- Литва
- Мальта
Финальная часть Евровидения-2019 состоится 18 мая.
Теги: Евровидение, жеребьевка, полуфинал
Читайте также:
- Баскетбольный клуб "Донецк" едет к побратимам
- Юношеской сборной достались Англия, Словения и Швейцария
- ЧМ-2010: Блохин хочет на "Донбасс Арену"
- Жеребьевка конкурса "Евровидение-2012": определен порядок выступления
- "Шахтер" начинает дома
- Жеребьевка Кубка Украины: «Шахтеру» - на юга, «Металлургу» - на север
- Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями19:48
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"19:16
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»18:56
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий18:47
- «ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги18:22
- «Москве не до нас»: Ходаковский возмущен ситуацией с ОРДЛО. ВИДЕО18:02
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями19:48
- Украинские власти хотят узаконить марихуану: к чему это приведет19:38
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"19:16
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»18:56
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий18:47
- «ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги18:22
- «Москве не до нас»: Ходаковский возмущен ситуацией с ОРДЛО. ВИДЕО18:02
- Выборы-2019: кто из «тройки лидеров» заинтересован в установлении мира в Украине17:39
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков