Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2019

29.01.2019 09:10

В Тель-Авиве прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2019, сообщает ICTV.

По результатам жеребьевки, Украина будет представлена в первом полуфинале конкурса.

Так, в первом полуфинале 14 мая выступят:

Первая половина

Словения

Беларусь

Чешская Республика

Черногория

Кипр

Сербия

Финляндия

Польша

Венгрия

Вторая половина

Эстония

Португалия

Сан-Марино

Исландия

Грузия

Австралия

Бельгия

Украина

Греция

А во втором полуфинале 16 мая выступят:

Первая половина

Швейцария

Швеция

Ирландия

Австрия

Молдова

Латвия

Румыния

Дания

Армения

Вторая половина

Албания

Азербайджан

Ф.Ю. Македония

Норвегия

Россия

Нидерланды

Хорватия

Литва

Мальта

Финальная часть Евровидения-2019 состоится 18 мая.