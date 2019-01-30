Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Участники нацотбора на "Евровидение-2019" создали уникальный рояль-комбайн (ВИДЕО)

30.01.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Участники нацотбора на "Евровидение-2019" создали уникальный рояль-комбайн (ВИДЕО)

Украинская инди-группа Brunettes Shoot Blondes, которая участвует в нацотборе на "Евровидение-2019", создала настоящий арт-объект - гибридный рояль, в который встроено 20 музыкальных инструментов, сообщает ТСН.
При нажатии клавиш играет встроенная маримба, бубен, цимбалы и даже кастаньеты. Есть также специальные механические устройства, позволяющие воспроизводить звуки виолончели, скрипки и органа.
Все возможности уникального инструмента участники группы продемонстрировали в видео на песню "Houston". Именно с этой композицией группа будет выступать на национальном отборе "Евровидения-2019".



Теги: Евровидение, комбайн, отбор, рояль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх