Будет удивительно: звезда "Игры престолов" прокомментировала финальный сезон сериала

31.01.2019 16:14

Натали Эммануэль, сыгравшая в "Игре престолов" роль Миссандеи, в новом интервью поделилась впечатлениями о концовке телесаги.

Актриса отметила, что поклонников ожидает "блестящий финал". Первый из шести заключительных эпизодов выйдет 14 апреля. "Это будет удивительно. Финальный сезон оказался лучше, чем любая серия, показанная ранее. Блестящее зрелище. Думаю, это справедливо", - цитирует звезду издание Dailymail, пишет Апостроф.

Натали призналась, что ей очень грустно расставаться с коллегами по съемочной площадке. "У нас был чудесный актерский состав, который прошел через многое вместе. Уверена, что мы подготовили достойный финал. Это конец эпохи", - сказала Натали.