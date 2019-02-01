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Яркий и позитивный февраль
Когда на улице протрещали уже крещенские морозы, не за горами и последний месяц зимы, в это время больше всего хочется тепла и ярких эмоций. Но мы не позволим украинцам скучать и впадать в унынье! На сайте TicketsBox афиша мероприятий Украины полна разнообразными событиями на любой вкус.
Тем, кому по душе ностальгия, предлагаем посетить концерт неповторимой группы 90-х под романтическим именем “Нэнси”. Ребята отмечают свое 25-летие на профессиональной сцене. Согласитесь, это существенная дата для постсоветских исполнителей. Их песни не имеют срока давности и сохраняют свою актуальность по сей день. Проведите незабываемый вечер в компании “Дыма сигарет с ментолом”. Группа “Нэнси” даст концерты в Черкассах, Житомире, Ужгороде, Броварах, Виннице. Не пропустите их концерт в своем городе.
В конце января на День студента неподражаемый Сергей Бабкин поделится своей “Музасферой” в Чернигове. Это будет душевный вечер с песнями артиста на украинском языке. Многие в его текстах найдут ответы на свои душевные вопросы. Ведь лирика Сергея Бабкина полна глубины и смысла. К тому же, именно это его выступление будет посвящено памяти Владимира Высоцкого, приуроченное ко дню его рождения.
Рекомендуем также ознакомиться со спектаклями, которые будут проходить в Черниговском драмтеатре. Прекрасная игра актеров оставит в Вашей памяти приятные впечатления. Не пропустите их выступления “Ночь перед Рождеством”, “Концерт оркестра театра”, “Все мыши любят сыр”, “Вий”, “Французский ужин”, “Невовремя” и другие.
Еще больше событий по всей Украине вы сможете найти на нашем сайте. Не пропустите важные и интересные для Вас концерты. Оставайтесь всегда на волне культурных событий нашей страны!
Теги: Донбасс, билеты, концепт, культура
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- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- Яркий и позитивный февраль14:27
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