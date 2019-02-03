На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни

03.02.2019 20:03

Известный российский певец Леонид Агутин рассказал, что он тяжело болеет.

Из-за этого он теряет зрение, пишет Знай.

"Нужны очки, но я всё никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть". Всё перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело", - говорит российский певец.

Как отмечает Агутин, в молодости он много читал, и любит таких авторов, как Дина Рубина, Людмила Улицкая, Александр Иванов и Сергей Довлатов. Певец добавляет, что сегодня ему было тяжело читать.