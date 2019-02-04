Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» стал доступен для бесплатного онлайн-просмотра

04.02.2019 10:30

Польско-белорусский канал БелСат выложил на своем сайте для свободного просмотра фильм "Донбасс" Сергея Лозницы. Фильм будет доступен на belsat.eu весь февраль, сообщает сайт #БУКВЫ.

В широком прокате в Украине картина вышла 18 октября. Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.