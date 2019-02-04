Названа причина смерти Децла

04.02.2019 13:00

Судмедэксперты Удмуртской республики (Россия) назвали предварительную причину смерти репера Децла, сообщает ICTV.

"Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет", – заявил инсайдер. Кроме того, врачи не исключили влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 3 февраля, от остановке сердца умер 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).