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Архив - Культура

В смерти Децла увидели "руку Кремля"

05.02.2019 12:25
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В смерти Децла увидели "руку Кремля"

Российский рэпер Децл, который скоропостижно скончался 3 февраля, мог стать жертвой российских спецслужб. Такое предположение появилось в сети, сообщает РБК-Украина.
Так, один из юзеров обратил внимание на то, что Кирилл Толмацкий регулярно критиковал российскую власть в целом и Путина в частности. Даже один из последних постов исполнителя в Twitter был направлен в адрес руководства Кремля.
Многие пользователи считают, что такая версия выглядит вполне правдоподобной для сегодняшних российских реалий.



Теги: причины, смерть, ФСБ, Децл
 
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