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Сергей Притула сделал подарок защитникам Украины на Донбассе
Известный шоумен и волонтер Сергей Притула передал одному из подразделений ВСУ внедорожник перед концертом группы "Вар'яти-шоу" в Мариуполе. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует ОстроВ.
В рамках тура по Украине группа провела концерты по Донецкой области – в Краматорске, Покровске и Мариуполе.
«Переезд из Покровска в Марик был разбавлен заездом к морпехам из 503-го бата и отгрузкой им хорошего джипа, который подогнал Олег «Пиротехник», а мы оплатили его 70 000-ную стоимость. От морпехов заехали в 80-ку, дали небольшой концерт. Порадовали ребят и погнали к «Ангелам Тайры», нашим парамедикам, которые своими силами закрывают Мариупольское направление по раненым. От «Ангелов» погнали на концертную площадку, куда, кроме вышеупомянутых подразделений, подтянулись еще и «73 морцентр» и «Азов», – сообщил Притула.
Теги: Донбасс, подарок, внедорожник, Сергей Притула, ВСУ
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