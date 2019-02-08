Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Стал известен участник Евровидения-2019 от России08:50
- В сети опубликовали доказательства того, что Децл жив, а смерть была инсценировкой07:19
- Украинский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале во Франции (ВИДЕО)10:00
- Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)13:16
- Сергей Притула сделал подарок защитникам Украины на Донбассе08:55
- В смерти Децла увидели "руку Кремля"12:25
- В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла17:15
- Названа причина смерти Децла13:00
- Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» стал доступен для бесплатного онлайн-просмотра10:30
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни20:03
Стал известен участник Евровидения-2019 от России
08.02.2019 08:50
Представлять Россию на Евровидение 2019 в Тель-Авиве будет Сергей Лазарев. Вероятно его номер будет продюсировать Филипп Киркоров, сообщает ICTV.
"Как всегда, все мои вопросы и сомнения убрала песня! Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидение и вновь представить страну", – заявил певец в интервью SUPER!. Также он добавил, что понимает риски и ответственность, которые на него возлагают.
Напомним, Лазарев уже представлял Россию на Евровидение в 2016 году с песней You Are the Only One. Тогда он занял 3 место.
Теги: Россия, Евровидение, Сергей Лазарев
Читайте также:
- Алексей Воробьев ответил на обвинения в фальсификации аварии (ВИДЕО)
- "Мисс Китай" лишилась работы из-за Доронина
- Из-за блокады будут повышаться цена на продукты и товары первой необходимости - Волынец
- Сноуден не может покинуть "Шереметьево" из-за аннулированного паспорта
- Президент Сирии послал США и сделал как предложил Путин
- В США создадут специальную структуру по борьбе со скрытым влиянием РФ
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек12:20
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается12:00
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса11:20
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные11:00
- Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины10:40
- Альфа-Банк запустил обмен валют через мобильное приложение10:30
- Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко10:20
- Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора10:10
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину