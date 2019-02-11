Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу над новым "Терминатором"

11.02.2019 09:35

Режиссер Джеймс Кэмерон, крестный отец серии фантастических боевиков "Терминатор", раскрыл название новой части франшизы, сообщает Главред.

По словам Камерона, название новой части фильма про киборга в исполнении Арнольда Шварценеггера — "Терминатор: Темная судьба".

Фильм снимает режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. Кэмерон выполняет роль своеобразного "художественного руководителя" и продюсера.

Кроме Арнольда Шварценеггера, в картине сыграют Линда Хэмилтон (вернувшаяся к роли Сары Коннор) и Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Бегущий по лезвию 2049" и "Талли").

Выход нового "Терминатора" в прокат запланирован на 31 октября нынешнего года.