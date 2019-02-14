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СМИ "госпитализировали" Семена Слепакова

14.02.2019 12:25
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СМИ "госпитализировали" Семена Слепакова

Популярный артист Семен Слепаков посетовал на то, что «фейковые новости» о его госпитализации оказались «скучными», и заверил, что у него «все прекрасно», сообщает ВЗГЛЯД.
«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... Даже обидно как-то», – написал он в Instagram, имея в виду коллег-комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова.
«Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте», – добавил Слепаков.
Ранее в четверг российские СМИ сообщили о госпитализации 39-летнего Слепакова из-за проблем с сердцем.



Теги: госпитализация, Семен Слепаков, фейк
 
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