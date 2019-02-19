Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Париже умер культовый модельер Карл Лагерфельд16:05
- Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"09:20
- Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)17:00
- Фанаты KAZKA растоптали любимчиков после Нацотбора10:25
- "Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье20:20
- Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер дебютировала в кино (ВИДЕО)09:50
- Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение13:45
- СМИ "госпитализировали" Семена Слепакова12:25
- Группу KAZKA обвинили в плагиате08:40
- Опубликованы первые кадры американского сериала "Чернобыль" 14:05
Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"
19.02.2019 09:20
На официальном сайте конкурса появился новый рейтинг участников. Первое место на "Евровидении-2019" букмекеры пророчат представителю России – Сергею Лазареву, сообщает сайт КомментарииУА.
Второе место песенного конкурса займет представитель Швеции, третье Италии, четвертое Румынии. Согласно прогнозу, Украина займет лишь девятую строчку.
На рейтинг Украины могли повлиять первый и второй полуфиналы Нацотбора. За право представить страну на песенном конкурсе 23 февраля будут бороться шесть финалистов: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom Jazz и KAZKA.
Теги: Евровидение, прогноз, победитель
Читайте также:
- Букмекеры верят, что Мика Ньютон пройдет в финал "Евровидения-2011"
- "Евровидение-2012": букмекеры предсказали победителя
- Евровидение-2011. Киркоров предсказал победу Франции
- "Евровидение-2011": букмекеры ставят на Францию
- "Евровидение 2013": букмекеры раздали места фаворитам (ВИДЕО)
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- Налог с продаж – что это?20:03
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные