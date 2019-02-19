Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"

19.02.2019 09:20

На официальном сайте конкурса появился новый рейтинг участников. Первое место на "Евровидении-2019" букмекеры пророчат представителю России – Сергею Лазареву, сообщает сайт КомментарииУА.

Второе место песенного конкурса займет представитель Швеции, третье Италии, четвертое Румынии. Согласно прогнозу, Украина займет лишь девятую строчку.

На рейтинг Украины могли повлиять первый и второй полуфиналы Нацотбора. За право представить страну на песенном конкурсе 23 февраля будут бороться шесть финалистов: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom Jazz и KAZKA.