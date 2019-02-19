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Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"

19.02.2019 09:20
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Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"

На официальном сайте конкурса появился новый рейтинг участников. Первое место на "Евровидении-2019" букмекеры пророчат представителю России – Сергею Лазареву, сообщает сайт КомментарииУА.
Второе место песенного конкурса займет представитель Швеции, третье Италии, четвертое Румынии. Согласно прогнозу, Украина займет лишь девятую строчку.
На рейтинг Украины могли повлиять первый и второй полуфиналы Нацотбора. За право представить страну на песенном конкурсе 23 февраля будут бороться шесть финалистов: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom Jazz и KAZKA.



Теги: Евровидение, прогноз, победитель
 
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