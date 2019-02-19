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Архив - Культура

В Париже умер культовый модельер Карл Лагерфельд

19.02.2019 16:05
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В Париже умер культовый модельер Карл Лагерфельд

Известный немецкий модельер Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет, согласно сообщениям французских СМИ, передает ТСН.
Карл Лагерфельд умер во вторник, 19 февраля, после экстренной госпитализации 18 февраля. Точная причина смерти пока не сообщается.
Знаменитый модельер, который был креативным директором Chanel, плохо себя чувствовал в течение нескольких последних недель.
Отмечается, что Лагерфельд впервые пропустил два показа Chanel в Париже 22 января и в не вышел на поклон. Это событие взволновало посетителей показа, так как ранее он ни разу не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позже представители бренда заявили, что он чувствовал себя усталым.



Теги: Париж, смерть, Карл Лагерфельд
 
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