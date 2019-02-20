Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»09:35
- В Париже умер культовый модельер Карл Лагерфельд16:05
- Букмекеры назвали победителя "Евровидения-2019"09:20
- Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)17:00
- Фанаты KAZKA растоптали любимчиков после Нацотбора10:25
- "Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье20:20
- Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер дебютировала в кино (ВИДЕО)09:50
- Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение13:45
- СМИ "госпитализировали" Семена Слепакова12:25
- Группу KAZKA обвинили в плагиате08:40
Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»
20.02.2019 09:35
Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о готовящейся второй части фантастического блокбастера «Аватар», сообщает 360.ru.
По словам Кэмерона, во второй части «Аватара» зрители узнают о судьбе солдата Джейка Салли, оставшемся жить среди племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.
Режиссер рассказал, что в сиквеле главные герои по-прежнему вместе, у них появится дочь. По сценарию девочке будет сразу восемь лет.
Кэмерон также рассказал, что съемки игровых моментов картины займут еще пять месяцев.
Релиз второй части «Аватара» запланирован на декабрь 2020-го, а третьей — на декабрь 2021 года. По словам режиссера, франшиза должна получиться семейной сагой, которая представит несколько поколений героев.
Теги: продолжение, Джеймс Кэмерон, Аватар
Читайте также:
- Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу над новым "Терминатором"
- Легендарные "Казаки" возвращаются: скоро выйдет продолжение мультфильма
- Джеймс Кэмерон снимет новые фильмы о Терминаторе
- Турчинов призвал к продолжению антитеррористической операции на востоке Украины (ВИДЕО)
- Ремонт линий электропередач продолжат в Авдеевке завтра
- ООН будет помогать жителям Донбасса продовольствием до конца июня
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты09:26
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Хоть бы народ не смешили: Шахтеры отреагировали на доклад «министра углепрома ДНР» о зарплатах08:06
- «Обстреливал позиции Украины из «Града»: бойцы ВСУ рассказали детали захвата в плен члена НВФ07:39
- Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии13:52
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- «Едет к Гиви за Мотороллой»: в сети опубликовали фото Гиркина в метро12:48
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов11:57
- Жители 5 европейских стран увидели в небе "Нибиру"11:40
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
- Журналист рассказала, как обеспечить явку на выборах: «нужно наказывать». ВИДЕО10:39
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные