Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»

20.02.2019 09:35

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о готовящейся второй части фантастического блокбастера «Аватар», сообщает 360.ru.

По словам Кэмерона, во второй части «Аватара» зрители узнают о судьбе солдата Джейка Салли, оставшемся жить среди племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.

Режиссер рассказал, что в сиквеле главные герои по-прежнему вместе, у них появится дочь. По сценарию девочке будет сразу восемь лет.

Кэмерон также рассказал, что съемки игровых моментов картины займут еще пять месяцев.

Релиз второй части «Аватара» запланирован на декабрь 2020-го, а третьей — на декабрь 2021 года. По словам режиссера, франшиза должна получиться семейной сагой, которая представит несколько поколений героев.