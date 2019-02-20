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Архив - Культура

Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»

20.02.2019 09:35
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Кэмерон раскрыл сюжет второй части «Аватара»

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о готовящейся второй части фантастического блокбастера «Аватар», сообщает 360.ru.
По словам Кэмерона, во второй части «Аватара» зрители узнают о судьбе солдата Джейка Салли, оставшемся жить среди племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.
Режиссер рассказал, что в сиквеле главные герои по-прежнему вместе, у них появится дочь. По сценарию девочке будет сразу восемь лет.
Кэмерон также рассказал, что съемки игровых моментов картины займут еще пять месяцев.
Релиз второй части «Аватара» запланирован на декабрь 2020-го, а третьей — на декабрь 2021 года. По словам режиссера, франшиза должна получиться семейной сагой, которая представит несколько поколений героев.



Теги: продолжение, Джеймс Кэмерон, Аватар
 
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