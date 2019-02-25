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Объявлены все лауреаты кинопремии "Оскар-2019"
В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар", сообщает РБК-Украина.
Естественно, главными номинациями по праву считаются лучшая мужская и женская роль, лучший фильм и звание лучшего режиссера.
В этих категориях награды распределились так:
"Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли
"Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma);
"Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite);
"Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody).
Остальные победители выглядят следующим образом:
"Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга" / Green Book);
"Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);
"Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;
"Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.
"Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;
"Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бихлер;
"Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;
"Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);
"Лучший звук": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);
"Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;
"Лучший монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;
"Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;
"Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;
"Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi.
"Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне" (First Man);
"Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv.
"Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;
"Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;
"Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther);
"Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась" / A Star Is Born).
Следует отметить, что впервые за последние 30 лет церемония вручения кинопремии состоялась без ведущего.
Теги: Лос-Анджелес, лауреат, Оскар
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