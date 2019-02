Объявлены все лауреаты кинопремии "Оскар-2019"

25.02.2019 09:55

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар", сообщает РБК-Украина.

Естественно, главными номинациями по праву считаются лучшая мужская и женская роль, лучший фильм и звание лучшего режиссера.



В этих категориях награды распределились так:

"Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли

"Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma);

"Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite);

"Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody).



Остальные победители выглядят следующим образом:

"Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга" / Green Book);

"Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);

"Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;

"Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.

"Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;

"Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бихлер;

"Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;

"Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

"Лучший звук": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

"Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;

"Лучший монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;

"Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;

"Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;

"Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi.

"Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне" (First Man);

"Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv.

"Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;

"Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;

"Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther);

"Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась" / A Star Is Born).



Следует отметить, что впервые за последние 30 лет церемония вручения кинопремии состоялась без ведущего.

