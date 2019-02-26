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MARUV объяснила свой отказ от участия в Евровидении-2019
Певица MARUV, которая не будет представлять Украину на Евровидении, заявила, что не смогла прийти к согласию с общественным вещателем из-за якобы "кабальных" пунктов договора, сообщает ТСН.
Об этом говорится на ее официальной странице в Facebook. "Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к согласию двух сторон", - написала она.
По словам MARUV, отказ от концертов в России не был принципиальным. "Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков", - заявила артистка.
MARUV поблагодарила каждого, кто в нее верил и голосовал, и призвала не идти на конфронтацию. "Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - подытожила она.
Теги: Евровидение, контракт, отказ, MARUV
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