MARUV объяснила свой отказ от участия в Евровидении-2019

26.02.2019 08:20

Певица MARUV, которая не будет представлять Украину на Евровидении, заявила, что не смогла прийти к согласию с общественным вещателем из-за якобы "кабальных" пунктов договора, сообщает ТСН.

Об этом говорится на ее официальной странице в Facebook. "Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к согласию двух сторон", - написала она.

По словам MARUV, отказ от концертов в России не был принципиальным. "Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков", - заявила артистка.

MARUV поблагодарила каждого, кто в нее верил и голосовал, и призвала не идти на конфронтацию. "Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - подытожила она.