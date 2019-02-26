Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)

26.02.2019 14:40

Продолжение первого украиноязычного сериала о проблемах подростков "Школа", первые кадры которого недавно появились в Сети, стартует 4 марта в 20:45 на канале "1+1", сообщает ТСН.

В новом сезоне ленты наконец станет понятно, кто с кем придет на выпускной, как сложится судьба любимцев зрителей после рокового пожара и удастся ли подросткам найти общий язык со своими родителями перед самым сложным этапом в жизни – поступлением в университет.