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Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)

26.02.2019 14:40
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Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)

Продолжение первого украиноязычного сериала о проблемах подростков "Школа", первые кадры которого недавно появились в Сети, стартует 4 марта в 20:45 на канале "1+1", сообщает ТСН.
В новом сезоне ленты наконец станет понятно, кто с кем придет на выпускной, как сложится судьба любимцев зрителей после рокового пожара и удастся ли подросткам найти общий язык со своими родителями перед самым сложным этапом в жизни – поступлением в университет.



Теги: школа, сериал, телеканал 1+1
 
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