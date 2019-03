Лидер группы The Prodigy найден мертвым в своем доме

04.03.2019 14:30

В Великобритании умер вокалист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает таблоид The Sun, передает InfoResist.

49-летний музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в графстве Эссекс. Причина смерти Флинта пока не называется, но в полиции отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

В 1990-м Кит Флинт стал танцором британской электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт также стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».

