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Лидер группы The Prodigy найден мертвым в своем доме

04.03.2019 14:30
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Лидер группы The Prodigy найден мертвым в своем доме

В Великобритании умер вокалист легендарной группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает таблоид The Sun, передает InfoResist.
49-летний музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в графстве Эссекс. Причина смерти Флинта пока не называется, но в полиции отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
В 1990-м Кит Флинт стал танцором британской электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт также стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».



Теги: смерть, лидер, The Prodigy
 
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