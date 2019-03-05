Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри умер после инсульта

05.03.2019 09:00

52-летний актер Люк Перри, звезда популярных сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердейл", умир в возрасте 52 лет после перенесенного на прошлой неделе инсульта, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри сыграл Дилана Маккея.

27 февраля Люк Перри был госпитализирован с инсультом в больницу Лос-Анджелеса - в ту самую, где он снимался для сериала "Ривердейл".

Сообщается, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.