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Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри умер после инсульта
05.03.2019 09:00
52-летний актер Люк Перри, звезда популярных сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердейл", умир в возрасте 52 лет после перенесенного на прошлой неделе инсульта, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри сыграл Дилана Маккея.
27 февраля Люк Перри был госпитализирован с инсультом в больницу Лос-Анджелеса - в ту самую, где он снимался для сериала "Ривердейл".
Сообщается, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.
Теги: инсульт, актер, Беверли Хиллз, 90210
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