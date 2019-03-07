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Хит MARUV "Siren song" зазвучал по-гуцульски (ВИДЕО)
07.03.2019 10:45
В сети набирает популярность клип певицы Бабы Доцьки из Коломыи, которая перепела хит MARUV для Евровидения на гуцульский лад, сообщает Znaj.ua.
Песня "Siren song" скандальной исполнительницы, которая в последнее время наделала сколько шума, просто идеально "легла" под гуцульские коломыйки, которые стали основой текста "кавера" от Бабы Доцьки.
"Мы стремились сохранить суть песни, ведь это пародия, срамные коломыйки оказались идеальной основой новой песни", - рассказывает главная героиня клипа.
Теги: YouTube, пародия, MARUV
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