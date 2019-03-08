Донецкому художественному музею подарили портрет Тараса Шевченко

08.03.2019 10:00

Картину херсонского художника Александра Жуковского «Т.Г. Шевченко» получил в дар Донецкий областной художественный музей, сообщает ОстроВ.

Полотно является оригинальным и выполнено в интересной технике.

По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, символическая передача картины херсонского художника накануне дня рождения Великого Кобзаря, должна привлечь внимание к деятельности музея и способствовать налаживанию музейного сотрудничества.

Следует отметить, что Донецкий областной художественный музей временно располагается в Дружковке, большинство его экспонатов остались в оккупированном областном центре.