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Донецкому художественному музею подарили портрет Тараса Шевченко
08.03.2019 10:00
Картину херсонского художника Александра Жуковского «Т.Г. Шевченко» получил в дар Донецкий областной художественный музей, сообщает ОстроВ.
Полотно является оригинальным и выполнено в интересной технике.
По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, символическая передача картины херсонского художника накануне дня рождения Великого Кобзаря, должна привлечь внимание к деятельности музея и способствовать налаживанию музейного сотрудничества.
Следует отметить, что Донецкий областной художественный музей временно располагается в Дружковке, большинство его экспонатов остались в оккупированном областном центре.
Теги: Донбасс, музей, подарок, картина, Тарас Шевченко
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