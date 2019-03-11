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Букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения"
11.03.2019 11:40
Букмекеры назвали нового лидера Евровидения-2019 после того, как страны определились с представителями и презентовали конкурсные песни. Об этом свидетельствуют данные сайта eurovisionworld.com, передает NewsOne.
Новым фаворитом международного песенного конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией "Arcade". Букмекеры дают ему 20% шанса на победу.
Участник от России Сергей Лазарев спустился с первого места на второе после презентации своей песни "Scream" (13%).
Шведский исполнитель Джон Лундвик занимает третью позицию с шансом на победу 10%. Исполнители из Швейцарии и Италии также попали в ТОП-5. Они получили 6% и 4% соответственно.
Теги: Евровидение, букмекер, фаворит
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