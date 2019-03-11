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Архив - Культура

В Одессе создали памятник читателю

11.03.2019 08:55
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В Одессе создали памятник читателю

Вход в одесскую национальную библиотеку на Пастера украсит современная скульптура в виде человека со стопкой книг. Об этом рассказал ее автор - известный в Одессе скульптор Михаил Рева, передает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Высота извания составит три метра, большую часть занимает книжная стопка, которая превышает рост маленького читателя. А подписью будет служить фраза на английском: "Больше книг - меньше страха".
Установка скульптуры пройдет в пятницу, 22 марта.



Теги: Одесса, библиотека, скульптура
 
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