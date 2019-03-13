Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Вера Брежнева "открестилась" от Украины

13.03.2019 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вера Брежнева "открестилась" от Украины

Певица Вера Брежнева, заявила, что никогда не была украинской исполнительницей, сообщает ТСН.
По словам артистки, сама Украина не воспринимала ее таковой.
"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года", или что-то такое. Так получилось, что меня сама Украина не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", - прокомментировала Брежнева в программе Вячеслава Манучарова.



Теги: Украина, Вера Брежнева, интервью
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх