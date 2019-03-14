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Архив - Культура

Джеймса Бонда пересадят на электромобиль

14.03.2019 12:10
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Джеймса Бонда пересадят на электромобиль

В новом фильме о Джеймсе Бонде исполнитель главной роли Дэниел Крейг будет водить электромобиль Rapide E британского производителя Aston Martin, чтобы сделать персонажа более "эко-френдли". Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники, передает сайт #Буквы.
Машины Aston Martin появляются в фильмах про "агента 007" с 1964 года. Rapide E - первый серийный электромобиль производителя. Пересадить Бонда на него якобы предложил режиссер фильма Кэри Фукунага, который заботится об экологии.
Стоит Rapide E от 330 тыс. долл. По информации источника, авто должно сыграть важную роль в одной из экшн-сцен новой части.



Теги: экология, электромобиль, Джеймс Бонд
 
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