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Скандальная Чичерина выпустила новый "патриотический" клип (ВИДЕО)
15.03.2019 13:05
Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", произвела "фурор" в сети новым клипом об "ополченцах", сообщает Обозреватель.
Так, артистка презентовала клип на песню "Добровольческая", снятый на фоне танков и с участием террористов.
Судя по кадрам, клип снимался на позициях боевиков так называемой ДНР. На них можно увидеть десятки лиц оккупантов и даже фото ликвидированного на Донбассе главаря донецких боевиков Александра Захарченко.
Пользователи сети бурно отреагировали на "эпичную" работу Чичериной, посмеявшись над ее "творчеством". Некоторые отметили, что там, помимо главарей "Л/ДНР" не хватает еще "святого Путина и Гитлера".
Теги: Донбасс, YouTube, Юлия Чичерина, видеоклип
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