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Архив - Культура

«Квартал95» подыскал замену Зеленскому

18.03.2019 09:50
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«Квартал95» подыскал замену Зеленскому

Актерский состав студии «Квартал95» пополнился участником юмористического шоу «Лига смеха». Им оказался Владимир Мартынец, сообщает Politeka.
Юморист является капитаном команды «Стадион Диброва» и по итогам минувшего сезона был признан лучшим актером.
Недавно Мартынец принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала». «Встречайте нового жителя «Квартала», — объявили его актеры студии.
Пока неизвестно, станет ли Мартынец актером «95 Квартала» на постоянной основе, или же будет принимать участие лишь в отдельных выпусках. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Сам Зеленский также принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала», но лишь в некоторых номерах.



Теги: актер, Владимир Зеленский, Квартал 95
 
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