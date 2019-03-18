Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- «Квартал95» подыскал замену Зеленскому09:50
- Срочное заявление Квартала 95: кто заменит Зеленского16:48
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Скандальная Чичерина выпустила новый "патриотический" клип (ВИДЕО)13:05
- Вышел расширенный трейлер финальной части "Мстителей" (ВИДЕО)16:20
- Джеймса Бонда пересадят на электромобиль12:10
- Вера Брежнева "открестилась" от Украины14:25
- Съёмки сериала «Слуга народа – 3» окончены08:00
- Вышел первый трейлер американского сериала о Чернобыле (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения"11:40
«Квартал95» подыскал замену Зеленскому
18.03.2019 09:50
Актерский состав студии «Квартал95» пополнился участником юмористического шоу «Лига смеха». Им оказался Владимир Мартынец, сообщает Politeka.
Юморист является капитаном команды «Стадион Диброва» и по итогам минувшего сезона был признан лучшим актером.
Недавно Мартынец принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала». «Встречайте нового жителя «Квартала», — объявили его актеры студии.
Пока неизвестно, станет ли Мартынец актером «95 Квартала» на постоянной основе, или же будет принимать участие лишь в отдельных выпусках. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Сам Зеленский также принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала», но лишь в некоторых номерах.
Теги: актер, Владимир Зеленский, Квартал 95
Читайте также:
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- «Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе11:30
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ11:00
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Жуниор Мораес получил украинское гражданство14:10
- На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек14:00
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке13:31
- Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры 13:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз12:30
- В Кабмине не исключили отмену монетизации субсидий: названа причина12:10
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го