Одесские активисты не решились сорвать концерт Жванецкого

22.03.2019 13:45

Вчера в Одесском оперном театре выступил Михаил Жванецкий, недавно получивший орден «За заслуги перед Отечеством» от президента РФ Владимира Путина, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

Несмотря на негодование активистов, концерт известного сатирика, прошел спокойно. По всей видимости, общественники не отважились сорвать выступление знаменитого земляка.

Вместе с тем, перед началом концерта были усилены меры безопасности - зрители проходили через три турникета, а их сумки проверяли с помощью металлоискателя.