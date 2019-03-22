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Одесские активисты не решились сорвать концерт Жванецкого

22.03.2019 13:45
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Одесские активисты не решились сорвать концерт Жванецкого

Вчера в Одесском оперном театре выступил Михаил Жванецкий, недавно получивший орден «За заслуги перед Отечеством» от президента РФ Владимира Путина, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Несмотря на негодование активистов, концерт известного сатирика, прошел спокойно. По всей видимости, общественники не отважились сорвать выступление знаменитого земляка.
Вместе с тем, перед началом концерта были усилены меры безопасности - зрители проходили через три турникета, а их сумки проверяли с помощью металлоискателя.



Теги: Одесса, концерт, Михаил Жванецкий
 
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