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Freedom Jazz впервые назвали причину отказа от участия в Евровидение 2019
25.03.2019 13:30
Популярная группа Freedom Jazz, которая в Нацотборе на Евровидение 2019 заняла вторую строчку, рассказала, почему не поехала на песенный конкурс вместо MARUV, сообщает Znaj.ua.
Стоит отметить, что после официального отказа MARUV от участия в Евровидение 2019 от Украины, организаторы предложили ее место группе Freedom Jazz однако они также отказались.
"Ну все же MARUV выбрали люди. Это была ее победа. Это не наше место. Если бы мы победили в Нацотборе, мы бы с радостью представили Украину в этом конкурсе. Но не таким путем. Мы все в один голос решили, что нет, мы не едем, потому что мы вторые. Так нечестно", - заявили джазетки.
Теги: Евровидение, причины, отказ
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