Дима Билан стал Заслуженным артистом России

26.03.2019 08:41

В понедельник, 25 марта, в Большом театре состоялось вручение наград и званий деятелям культуры и искусства России. Награды вручал министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает RNS.

Звание заслуженного артиста России получил победитель конкурса "Евровидении-2008" Дима Билан. На церемонию певец пришел на костылях из-за перелома ноги.

Билан сломал ногу у подъезда собственного дома. Медики провели операцию на ноге певца, он лежал в больнице. Однако это не помешало Билану прийти в Большой театр и получить заслуженную награду.