Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Дима Билан стал Заслуженным артистом России

26.03.2019 08:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дима Билан стал Заслуженным артистом России

В понедельник, 25 марта, в Большом театре состоялось вручение наград и званий деятелям культуры и искусства России. Награды вручал министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает RNS.
Звание заслуженного артиста России получил победитель конкурса "Евровидении-2008" Дима Билан. На церемонию певец пришел на костылях из-за перелома ноги.
Билан сломал ногу у подъезда собственного дома. Медики провели операцию на ноге певца, он лежал в больнице. Однако это не помешало Билану прийти в Большой театр и получить заслуженную награду.



Теги: Россия, Дима Билан, заслуженный артист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх