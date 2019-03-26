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Наталья Могилевская сменила место жительства
26.03.2019 16:30
Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков, сообщает Главред.
Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в Instagram. По словам исполнительницы, причина переезда — "непреодолимое притяжение".
"…По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской школы (вокал, хореография — Ред.)… на Полтавском шляху, а по вечерам — на Слобожанской Лиге Смеха…", — поделилась певица.
Теги: Киев, Харьков, Наталья Могилевская
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