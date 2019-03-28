В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль

28.03.2019 11:00

Благотворительный фестиваль джазовой музыки "Джаз-фест" для военнослужащих состоялся в соляной шахте в Соледаре, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ.

Мероприятие проходило 26 марта на территории рукотворной соляной пещеры на глубине около 300 метров.

Для военнослужащих ООС на фестивале выступили коллектив пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Майка Кауфмана-Портникова и джазовые коллективы Донетчины. Также были представлены выставки картин союза художников Украины и желающие могли сфотографироваться в селфи-зонах.