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НОК Украины сменил гимн (ВИДЕО)
01.04.2019 10:30
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины представил новый гимн огранизации, сообщает сайт #Буквы.
"Мы гордимся нашими победами и представляем обновленный гимн НОК Украины, с которыми наши атлеты будут идти к новым спортивным вершинам! Премьера обновленного гимна состоялась во время ХIII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года", - говорится в сообщении пресс-службы НОК Украины.
Гимн на слова Юрия Рыбчинского и музыку Ивана Розина исполняют Tayanna, SAMVEL и Edwin.
Теги: Украина, НОК, гимн
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