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Мадонна заработает на Евровидении миллион долларов за 15 минут
02.04.2019 09:20
Американская поп-певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авиве за 1 миллион долларов, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что такой гонорар за 15-минутное выступление 60-летней артистке заплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. На такой шаг он решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая предложила ему стать партнером конкурса.
Теги: Евровидение, Мадонна, гонорар
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