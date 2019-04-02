Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Мадонна заработает на Евровидении миллион долларов за 15 минут

02.04.2019 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мадонна заработает на Евровидении миллион долларов за 15 минут

Американская поп-певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авиве за 1 миллион долларов, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что такой гонорар за 15-минутное выступление 60-летней артистке заплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. На такой шаг он решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая предложила ему стать партнером конкурса.



Теги: Евровидение, Мадонна, гонорар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх