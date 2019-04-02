Мадонна заработает на Евровидении миллион долларов за 15 минут

02.04.2019 09:20

Американская поп-певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авиве за 1 миллион долларов, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что такой гонорар за 15-минутное выступление 60-летней артистке заплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. На такой шаг он решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания (IPBC), которая предложила ему стать партнером конкурса.