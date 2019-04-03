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Архив - Культура

Стал известен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-2019

03.04.2019 10:00
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Стал известен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-2019

Организаторы Евровидения 2019 опубликовали порядок выступлений участников конкурса в двух полуфиналах – 14 и 16 мая.
Первый полуфинал – 14 мая:

  1. Кипр
  2. Черногория
  3. Финляндия
  4. Польша
  5. Словения
  6. Чехия
  7. Венгрия
  8. Беларусь
  9. Сербия
  10. Бельгия
  11. Грузия
  12. Австралия
  13. Исландия
  14. Эстония
  15. Португалия
  16. Греция
  17. Сан-Марино

Второй полуфинал – 16 мая:

  1. Армения
  2. Ирландия
  3. Молдова
  4. Швейцария
  5. Латвия
  6. Румыния
  7. Дания
  8. Швеция
  9. Австрия
  10. Хорватия
  11. Мальта
  12. Литва
  13. Россия
  14. Албания
  15. Норвегия
  16. Нидерланды
  17. Северная Македония
  18. Азербайджан

Информация заставила приуныть суеверных поклонников представителя России Сергея Лазарева, которому достался 13 номер.
Сам же певец признался, что ему нравится число 13. "Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве", — отметил он.



Теги: Евровидение, Сергей Лазарев, полуфинал
 
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