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Стал известен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-2019
03.04.2019 10:00
Организаторы Евровидения 2019 опубликовали порядок выступлений участников конкурса в двух полуфиналах – 14 и 16 мая.
Первый полуфинал – 14 мая:
- Кипр
- Черногория
- Финляндия
- Польша
- Словения
- Чехия
- Венгрия
- Беларусь
- Сербия
- Бельгия
- Грузия
- Австралия
- Исландия
- Эстония
- Португалия
- Греция
- Сан-Марино
Второй полуфинал – 16 мая:
- Армения
- Ирландия
- Молдова
- Швейцария
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Швеция
- Австрия
- Хорватия
- Мальта
- Литва
- Россия
- Албания
- Норвегия
- Нидерланды
- Северная Македония
- Азербайджан
Информация заставила приуныть суеверных поклонников представителя России Сергея Лазарева, которому достался 13 номер.
Сам же певец признался, что ему нравится число 13. "Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве", — отметил он.
Теги: Евровидение, Сергей Лазарев, полуфинал
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