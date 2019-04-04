Киевляне за 15 минут раскупили все билеты на фильм "Мстители: Завершение"

04.04.2019 08:40

Сеть кинотеатров «Планета кино» распродала все билеты на просмотр супергеройского фильма "Мстители: Завершение" в зале IMAX в Киеве, сообщает LB.ua.

Прокат «Мстителей» в украинских кинотеатрах начнется с 25 апреля. Предпродажа билетов в кинотеатре «Планета кино» стартовала вечером 2 апреля. Как утверждают сотрудники кинотеатра, основная часть билетов была распродана буквально за 15 минут после ее начала. Желающих приобрести билеты было так много, что сайт «Планеты кино» упал на 10 минут.

Как сообщают работники кинотеатра, на данный момент билеты в зал IMAX раскуплены практически на все дни.