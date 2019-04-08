Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Фильм "Шазам" окупил себя за первый же уикэнд

08.04.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фильм "Шазам" окупил себя за первый же уикэнд

Кинокомикс "Шазам" режиссера Дэвида Ф. Сандберга возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав почти $57 млн в дебютный уикенд, сообщает Корреспондент.net.
Сборы "Шазама" за рубежом составили еще $102 млн, что суммарно дало цифру почти в $160 млн. Учитывая то, что бюджет ленты о подростке в теле супергероя составляет скромные по голливудским меркам $100 млн, ее окупаемость уже не вызывает сомнения.
Зрители поставили "Шазаму" наивысшую оценку по шкале CinemaScore – A.



Теги: премьера, комикс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх