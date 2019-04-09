Главная / Новости / Культура / Украинская рэперша Аlyona Аlyona выпустила свой первый альбом (ВИДЕО)
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинская рэперша Аlyona Аlyona выпустила свой первый альбом (ВИДЕО)11:00
- Фильм "Шазам" окупил себя за первый же уикэнд11:45
- В Сети появились первые кадры из нового «Терминатора»11:00
- Бритни Спирс стала пациенткой психиатрической клиники13:00
- Киевляне за 15 минут раскупили все билеты на фильм "Мстители: Завершение"08:40
- Обнародованы порядковые номера выступающих на Евровидение 201917:20
- «Оторвался тромб»: в России скончался известный актер Алексей Булдаков15:18
- Стал известен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-201910:00
- Мадонна заработает на Евровидении миллион долларов за 15 минут09:20
- Утерянный эскиз работы Рубенса был продан на аукционе во Франции17:47
Украинская рэперша Аlyona Аlyona выпустила свой первый альбом (ВИДЕО)
09.04.2019 11:00
Бывшая воспитательница детского сада, рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) из Барышевки выпустила первый альбом "Пушка" и новый клип на одноименную песню, сообщает СТРАНА.ua.
Альбом появился на Apple Music, Google Play и других платформах 8 апреля. Всего в нем 13 треков, среди которых есть и уже известные "Голови", "Рибки", "Відчиняи", "Залишаю Свіи Дім".
В мае Alyona Alyona поедет в первый тур. Он начнется с Харькова и закончится в июле Одессой. За это время рэперша успеет выступить в нескольких городах Украины и Польши. А 14 июня состоится ее первый сольный концерт в Киеве. Стоимость билета сейчас - от 299 гривен.
Теги: Украина, альбом, рэп, клип
Читайте также:
- Ленни Кравитц отыграет концерт в Киеве
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- США знают, как помочь Украине добиться мира и выйти из кризиса
- Яценюк: Украинцы вынуждены искать работу за границей из-за политики властей
- Украина может получить от США 350 миллионов долларов на оборону
- Барак Обама поздравил президента Украины и всех жителей страны с Днем Независимости
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе