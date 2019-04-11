Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)

11.04.2019 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)

Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на YouTube канале дуэта, сообщает Апостроф.
"Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Она называется "На світло". Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом и которая имеет особую силу", - написали участницы коллектива в своем Instagram.



Теги: Крым, Евровидение, скандал, YouTube, клип
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх