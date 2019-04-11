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Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)
11.04.2019 17:45
Участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, презентовали украинскую версию песни My Road, с которой пробовали свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019. Композиция появилась на YouTube канале дуэта, сообщает Апостроф.
"Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Она называется "На світло". Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом и которая имеет особую силу", - написали участницы коллектива в своем Instagram.
Теги: Крым, Евровидение, скандал, YouTube, клип
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