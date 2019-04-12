Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)

12.04.2019 11:20

Между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошла перепалка в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", сообщает РБК-УКРАИНА.

Во время телефонноло разговора действуюшего президента с находящимся во Франции Зеленским собеседники постоянно перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.