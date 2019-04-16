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Верка Сердючка выступит на "Евровидении — 2019"
16.04.2019 08:40
На официальной странице Eurovision.UA в Инстаграм сообщили, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки, сообщает Хочу.UA.
Артист будет выступать в одном из интервал-актов музыкального шоу под песню Нетты Барзилай Toy. Кроме того, на международном конкурсе зрителей порадуют победители "Евровидения" прошлых лет. Среди них: Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст и участница конкурса 2018 года Элени Фурейри.
Теги: Украина, Евровидение, Верка Сердючка
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