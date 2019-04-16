Верка Сердючка выступит на "Евровидении — 2019"

16.04.2019 08:40

На официальной странице Eurovision.UA в Инстаграм сообщили, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки, сообщает Хочу.UA.

Артист будет выступать в одном из интервал-актов музыкального шоу под песню Нетты Барзилай Toy. Кроме того, на международном конкурсе зрителей порадуют победители "Евровидения" прошлых лет. Среди них: Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст и участница конкурса 2018 года Элени Фурейри.