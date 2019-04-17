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Пираты слили в сеть ключевые части фильма "Мстители: Финал"
17.04.2019 09:55
16 апреля в сеть попало четырехминутное видео со спойлерами самого ожидаемого фильма весны Мстители: Финал, сообщает Главред.
Экранные записи с ключевыми частями фильма, которые раскрывают концовку, появились в Twitter и Vimeo, затем распространились на YouTube и попали в другие соцсети.
Как произошла утечка, все еще выясняется, но есть две версии: яркие фрагменты картины показывали партнерам Disney, те, в свою очередь, слили их в сеть. По второй версии, студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов.
Копии слитых роликов оперативно удаляются со всех площадок, создатели пытаются спасти фанатов от спойлеров, но ролик все еще легко найти.
Теги: пираты, спойлер, финал, Мстители
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