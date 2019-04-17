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Архив - Культура

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт

17.04.2019 14:40
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Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт

В Башкирии госпитализировали российского писателя, поэта Дмитрия Быкова с подозрением на инсульт, сообщает ТСН.
"Сейчас с ним работают лучшие врачи, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт", - рассказал анонимный источник.
В свою очередь информацию о госпитализации уже подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, однако опроверг сообщения об инсульте у Быкова.
"Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет", - написал он в своем telegram-канале.
По словам Венедиктова, состояние писателя тяжелое, но стабильное, он уже вторые сутки находится в реанимационной палате.
Отметим, писателю стало плохо за несколько часов до выступления с лекцией, в настоящее время все мероприятия с участием Быкова отменены.



Теги: Россия, госпитализация, Дмитрий Быков
 
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