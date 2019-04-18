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Архив - Культура

В "ДНР" приехал "Чингачгук"

18.04.2019 11:30
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В "ДНР" приехал "Чингачгук"

Сербский киноактер Гойко Митич прибыл в оккупированный Донецк. Об этом говорится в сообщении так называемого "министерства культуры ДНР", сообщает ОстроВ.
Отмечается, что он проведет встречу с артистами, работающего в зоне оккупации музыкально-драматического театра, и презентует фильм "Балканский рубеж", в котором сыграл одну из ролей.
Гойко Митич – югославский и сербский актер, в 70-е годы прошлого века прославившийся исполнением ролей индейцев в фильмах производства ГДР. Одна из его самых известных ролей – вождь индейцев по имени Чингачгук - Большой Змей.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Гойко Митич
 
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