Названы лауреаты национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019"

19.04.2019 12:00

18 апреля в Киеве состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", сообщает Апостроф.

Победителей определяли в одиннадцати номинациях. В каждой категории было представлено по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с апреля 2018 по апрель 2019 год.

Помимо вручения золотых статуэток зрителей и гостей вечера ждал гала-концерт. Свои номера показали самые топовые артисты украинского шоу-бизнеса - The Hardkiss, KAZKA, Джамала, Сергей Бабкин, Pianoбой, TARABAROVA, Александр Пономарев и другие. Специальным гостем вечера стала Тина Кароль.

Список победителей премии "Золотая Жар-птица 2019" выглядит следующим образом: