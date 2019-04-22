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Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)

22.04.2019 09:35
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Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)

В Украине отгремело феерическое вокальное шоу – "Голос страны 9 сезон". По результатам голосования победу в популярном проекте одержала Оксана Муха, которая представляла команду Дана Балана, сообщает Телеканал новостей «24».
На кастинги "Голоса страны 9 сезон" пришло немало талантливых вокалистов, однако не все они сумели попасть в финал шоу. Всего четверо участников завоевали себе шанс побороться за главную победу, в частности, Оксана Муха, Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Андрей Хайат. Каждый из них представляет команду одного звездного тренера.
В течение недели Потап, Монатик, Дан Балан и Тина Кароль готовили своих подопечных к решающему шоу. Затем участники предстали перед зрителями с эффектными постановками, которые потрясли красотой. Не меньший восторг вызвали и песни в исполнении артистов, за которые зрители активно отдали свои голоса.
По результатам голосования, победу одержала представительница команды Дана Балана – Оксана Муха. Львовянка забрала главный кубок с минимальным отрывом от Карины Арсентьевой. Суперфиналистка получила главный приз "Голоса страны-9" – 3-комнатную квартиру в Киеве и шанс попасть на большую сцену.



Теги: шоу, Голос країни, победитель
 
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