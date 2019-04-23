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Житель США посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз
23.04.2019 14:00
Хиропрактик Стив Руппель из штата Висконсин попал в книгу рекордов Гиннеса, посмотрев фильм «Капитан Марвел», вышедший на экраны в марте, 116 раз, сообщает Realist.
Свой выбор фильма он объяснил любовью к кинокомиксам. В один день он смотрел максимум семь сеансов, всего на это у него ушло 14 268 минут.
«Учитывая, сколько времени это требует, мне приходилось брать отгулы и долгие перерывы на обед, чтобы успеть посмотреть весь фильм», — сказал Руппель.
Кроме того, в доказательство Руппелю приходилось каждый раз делать фото возле постера с фильмом в кинотеатре и иметь двух очевидцев, которые письменно это подтверждали.
Теги: Книга рекордов Гиннеса, фанат, Капитан Марвел
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