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Архив - Культура

MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц

24.04.2019 16:10
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MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц

Украинскую певицу MARUV, которая выиграла национальный отбор на Евровидение в 2019 году, обокрали в киевском аэропорту. Об этом рассказала сама артистка в сторис на своей странице в Instagram, сообщает NewsOne.
Она убеждена, что ее вещи украли сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
По ее словам, у нее второй раз за короткое время вскрыли чемоданы. В этот раз два чемодана оказались сломаны.
"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи", - прокомментировала пост певица.



Теги: Борисполь, кража, MARUV
 
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