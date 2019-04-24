MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц

24.04.2019 16:10

Украинскую певицу MARUV, которая выиграла национальный отбор на Евровидение в 2019 году, обокрали в киевском аэропорту. Об этом рассказала сама артистка в сторис на своей странице в Instagram, сообщает NewsOne.

Она убеждена, что ее вещи украли сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По ее словам, у нее второй раз за короткое время вскрыли чемоданы. В этот раз два чемодана оказались сломаны.

"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи", - прокомментировала пост певица.