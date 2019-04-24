Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Украине открылся первый кинозал IMAX with Laser10:20
- MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц16:10
- В финальном сезоне «Игры престолов» сыграл экс-замглавы ЦРУ11:15
- Появились первые оценки новым "Мстителям"10:25
- Житель США посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз14:00
- Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)09:35
- Названы лауреаты национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019"12:00
- В "ДНР" приехал "Чингачгук"11:30
- Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт14:40
- Пираты слили в сеть ключевые части фильма "Мстители: Финал"09:55
MARUV обокрали в Борисполе второй раз за месяц
24.04.2019 16:10
Украинскую певицу MARUV, которая выиграла национальный отбор на Евровидение в 2019 году, обокрали в киевском аэропорту. Об этом рассказала сама артистка в сторис на своей странице в Instagram, сообщает NewsOne.
Она убеждена, что ее вещи украли сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
По ее словам, у нее второй раз за короткое время вскрыли чемоданы. В этот раз два чемодана оказались сломаны.
"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи", - прокомментировала пост певица.
Теги: Борисполь, кража, MARUV
Читайте также:
- Правоохранители раздают украденные в "Борисполе" вещи
- В Киевской области задержаны поджигатели леса
- Аэропорт "Борисполь" работает с перебоями
- Аэропорт "Борисполь" признали одним из худших в мире
- Как заполнить новые терминалы в аэропортах?
- Аэропорт "Борисполь" срочно эвакуирует пассажиров и персонал из-за сообщения о минировании
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Путин раздает паспорта РФ на Донбассе: эксперт раскрыл три главные цели агрессора 14:00
- В каких областях Украины получают самые высокие пенсии, а в каких - самые низкие13:40
- Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения13:20
- Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)13:00
- Некуда деньги девать? Зеленский собрался потратить десятки миллионов на полную ерунду12:42
- Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском12:19
- На Шри-Ланке прогремел новый взрыв12:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского